Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру

Опубликован список обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования РК.

Образовательные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии. В состав комиссии вошли представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций.

Напомним, что в этом году на магистратуру было выделено более 13 тысяч грантов.

С полным списком обладателей государственных образовательных грантов в магистратуру можно ознакомиться здесь.