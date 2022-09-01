Фото: Минпросвещения РК
Образование
Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

По итогам отбора второго потока текущего года Международная стипендия «Болашак» присуждена еще 84 казахстанцам. Из них 78 человек поступили в магистратуру, 6 – в докторантуру лучших вузов мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства науки и высшего образования РК.

Решение о присуждении стипендий принято на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина, которое состоялось 31 августа текущего года.

Наиболее востребованными во втором потоке отбора стали такие специальности, как «Информационные технологии и системы», «Биотехнология. Биоинженерия. Биомедицина. Биохимия», «Транспортные технологии. Транспортная инженерия. Логистика», «Управление в сфере образования», «Аналитика больших данных. Предиктивная аналитика по отраслям» и др.

Конкурс по отбору претендентов на присуждение стипендии «Болашак» проходит 3 раза в год. Итоги подводятся в июне, августе и декабре.

В целом, в 2022 году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий, для прохождения стажировки – 110.

Список обладателей международной стипендии «Болашак» опубликован на сайте Центра международных программ (https://bolashak.gov.kz/ru/o-stipendii/obladateli-stipendii). Также со списком можно ознакомиться по ссылке

 

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