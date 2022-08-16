Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК

Генеральная прокуратура РК опубликовала на своём сайте список погибших во время январских событий, передает Kazpravda.kz.

В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил, что список погибших будет опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, он сообщил, что во время январских событий погибло 238 граждан. Среди них были и преступники и невинно погибшие.

"Мы детально разбираемся по каждому факту. На сегодня обстоятельства гибели установлены и продолжается следствие по 176 лицам. В их числе 19 сотрудников силовых ведомств, которые погибли в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. Указанные сотрудники были убиты. А некоторые просто растерзаны преступниками при исполнении служебных обязанностей по защите общественного порядка и государственных обьектов. Выполняя свой долг, работники правоохранительных органов гибли в массовых избиениях, в результате наезда транспортных средств и расстрелов в упор. Будучи при этом безоружными", – отметил спикер.

Также он сообщил, что 92 человека погибли при совершении вооруженных нападений на здания акиматов, полиции, резиденции, телевышки, магазинов и на другие обьекты в Алматы, Кызылорде, Шымкенте и Атырау.

На данный момент список уже есть на сайте Генеральной прокуратуры РК.