Опубликован список провальных голливудских фильмов 2018 года

Критики из журнала The Hollywood Reporter полагают, что кинофильм "Кодекс Готти" (Gotti, 2018) с Джоном Траволтой в главной роли является худшей картиной этого года. Список из наименее удачных, по оценке издания, лент опубликован на его сайте, сообщает ТАСС.
По мнению критиков, фильм "Кодекс Готти" Кевина Конноли "лишен напряжения", "местами нелепый, а местами просто скучный". Кроме того, в публикации отмечается, что картину "можно назвать прославляющей мафию", поскольку по сюжету Джон Готти, роль которого исполнил Траволта, "является любящим семьянином и, в целом, приятным парнем".
Второе место в "антирейтинге" заняла картина "Робин Гуд: Начало" (Robin Hood, 2018) Отто Батхёрста. Согласно приведенной в публикации оценке, в фильме, в частности, неудачно подобрано бутафорское оружие и костюмы для актеров. По мнению критика издания, "получилось хуже, чем кто-либо мог представить". "Все, кто имеют отношение к этому безобразию, должны тем или иным образом публично покаяться", - говорится в материале.
Замыкает первую "тройку" самых неудачных лент по версии The Hollywood Reporter фильм "Пятьдесят оттенков свободы" (Fifty Shades Freed, 2018) Джеймса Фоули. По приведенной изданием оценке, картина завершает, "возможно, одну из худших киносерий в недавней истории". Как отмечается, создатели ленты безуспешно "пытаются превратить, одну из, вероятно, самых скучных пар, когда-либо показанных на киноэкране, в захватывающих персонажей".
По мнению критиков, фильм "Кодекс Готти" Кевина Конноли "лишен напряжения", "местами нелепый, а местами просто скучный". Кроме того, в публикации отмечается, что картину "можно назвать прославляющей мафию", поскольку по сюжету Джон Готти, роль которого исполнил Траволта, "является любящим семьянином и, в целом, приятным парнем".
Второе место в "антирейтинге" заняла картина "Робин Гуд: Начало" (Robin Hood, 2018) Отто Батхёрста. Согласно приведенной в публикации оценке, в фильме, в частности, неудачно подобрано бутафорское оружие и костюмы для актеров. По мнению критика издания, "получилось хуже, чем кто-либо мог представить". "Все, кто имеют отношение к этому безобразию, должны тем или иным образом публично покаяться", - говорится в материале.
Замыкает первую "тройку" самых неудачных лент по версии The Hollywood Reporter фильм "Пятьдесят оттенков свободы" (Fifty Shades Freed, 2018) Джеймса Фоули. По приведенной изданием оценке, картина завершает, "возможно, одну из худших киносерий в недавней истории". Как отмечается, создатели ленты безуспешно "пытаются превратить, одну из, вероятно, самых скучных пар, когда-либо показанных на киноэкране, в захватывающих персонажей".