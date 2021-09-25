Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана

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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал постановление «О внедрении проекта Ashyq», сообщает Kazpravda.kz.    

Главный санврач страны постановил продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на объектах.

Постановлением утверждены алгоритмы включения новых участников в проект Ashyq, внедрения проекта Ashyq и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом, исключения недобросовестных участников из Ashyq; а также критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, деятельности социально-экономических объектов, участвующих в Ashyq, при наличии безопасного «зеленого» статуса, присвоения статуса «Лидеры Ashyq».

В случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тыс. населения) регион переходит в «темно-красную» зону. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в «темно-красной» зоне не менее 3 дней. Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной». Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в «красную» зону из «темно-красной» зоны.

Разрешается работа всех объектов в соответствии с Критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq:

- в будние дни – для всех объектов, участвующих в проекте Ashyq, – до 00:00 часов, лидерам проекта Ashyq – до 02:00 часов;

- в выходные дни – до 00:00 часов, лидерам проекта Ashyq – до 02:00 часов, при условии наличия безопасного «зеленого» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Эти требования к наличию «зеленого статуса» и ограничения режима работы, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.

В регионах «темно-красной» зоны:

- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;

- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и
лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);

- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (МВК);

- допускается вне проекта Ashyq: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

Объекты (аутсайдеры), не соблюдающие требования по сканированию QR-кода, будут исключаться из проекта Ashyq.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 27 сентября 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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