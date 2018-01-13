Опубликовано видео первого визита Нурсултана Назарбаева в США

В преддверии официального визита Нурсултана Назарбаева в США пресс-служба Президента Казахстана опубликовала видео первой рабочей поездки Главы государства в Вашингтон, передает Kazpravda.kz
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"18-20 мая 1992 года Президент РК совершил первый официальный визит в Соединенные Штаты. В ходе визита состоялись встречи Н. Назарбаева с Дж. Бушем, Госсекретарем Дж. Бейкером, рядом министров, сенаторов и предпринимателей. Во время визита был подписан ряд двусторонних документов: Меморандум о взаимопонимании, Договор о поощрении и взаимной защите капиталовложений, о торговых отношениях и другие", – говорится в описании к видео, размещенному на официальной странице пресс-службы Президента РК в Facebook.
Отметим, что 16-18 января текущего года состоится официальный визит Президента РК в США. В его рамках запланированы встречи с Президентом Дональдом Трампом, представителями официальных и деловых кругов США. Также Нурсултан Назарбаев примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.