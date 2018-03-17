Опубликовано видео встречи глав государств ЦА в Астане
Пресс-служба Президента РК опубликовала в социальных сетях видеоролик встречи глав стран Центральной Азии в Астане, сообщает Kazpravda.kz.
Напомним, 15 марта 2018 года главы Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также спикер меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева встретились в Акорде для обсуждения мер сотрудничества и взаимодействия.
Президенты стран Центральной Азии встретились впервые за девять лет.