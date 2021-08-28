Опубликованы имена погибших при ЧП в Жамбылской области военнослужащих
Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил Казахстана выразили соболезнования родными и близкими погибших в результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных Сил Казахстана скорбит вместе с родными и близкими погибших в результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области.
Погибли военнослужащие и служащий Вооруженных Сил:
старшина Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 8 октября 1979 г.р.
сержант Мешінбай Марат Сайлауұлы, 24 августа 1981 г.р.
ефрейтор Жанбулатов Руслан Журсинбаевич, 20 июня 1981 г.р.
служащий ВС РК Далибаев Уразбек Дайраевич, 8 февраля 1962 г.р.