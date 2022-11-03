Опубликованы имена погибших шахтеров "АрселорМиттал Темиртау"

На сайте акимата Карагандинской области опубликован список погибших на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау» в городе Шахтинске, сообщает Kazpravda.kz.

3 ноября в 03:03 часов в Шахтинске на шахте имени Ленина угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

Акимат Карагандинской области опубликовал список погибших горняков:

1. Бойченко Дмитрий Игоревич, 1991 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 8 лет. Осталась мать.

2. Санжаров Андрей Павлович, 1980 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 21 год. Остались родители и двое детей.

3. Инкин Денис Анатольевич, 1984 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 13 лет. Остались отец, супруга, дочь и ещё один человек на иждивении.

4. Кашкей Арман Кадиржанулы, 1993 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 8 лет. Остались родители.

5. Ынтыбеков Маргулан Серикулы, 1996 года рождения, помощник машиниста буровой установки. Остался отец.