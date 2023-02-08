Опубликованы оперативные кадры работы казахстанских спасателей в Турции

Казахстанские спасатели были определены в Турции на объекты повышенной сложности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
МЧС показало оперативные кадры поисково-спасательных работ и работ по демонтажу конструкций домов, поврежденных в результате землетрясений.
За истекшие сутки первая группа обследовала 6-этажный дом, имеющий сильный наклон.
«Дом продолжает проседать, спасатели работают в сложнейших условиях. Проведены деблокирование и доступ к дому. При поисках были обнаружены и извлечены тела трех погибших женщин. Идут расчистка завалов, вывоз строительных конструкций», – прокомментировали ролики в ведомстве.
Вторая группа обследовала 2 полностью разрушенных 9-этажных дома, а также совместно с местными спасателями извлекла живого человека – пострадавшую женщину. На данном же объекте спасатели обнаружили одного погибшего.
«На месте разрушений складывается сложная ситуация. Спасатели предпринимают все необходимые меры для быстрого поиска людей среди завалов. Работы проводятся в круглосуточном режиме», – отметили в МЧС РК.
Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.
Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.
В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поручил Правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.
Ранее Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Спасатели МЧС РК уже приступили к поисково-спасательным работам.
8 февраля в Турцию отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
На видео казахстанские спасатели с турецкими коллегами