Опубликованы снимки с последней фотосессии Мохаммеда Али

Фото ©Zenon Texeira
Британский фотограф Зенон Текисера опубликовал фотосессию с Мохаммедом Али, которая, к сожалению, оказалась последней в жизни выдающегося боксера, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Islam-today.ru.
На фотографии Мохаммед Али позирует в боевой стойке боксера. Он не сдался болезни Паркинсона, с которой боролся на протяжении 32 лет.
Мохаммед Али является самым известным боксером за всю историю этого вида спорта. На ринге он "порхал, как бабочка, жалил, как пчела".
Мохаммед Али, выиграв Олимпийские игры 1960 года, затем перешел в профессиональный бокс, где добился потрясающих результатов. Он был признан Спортсменом XX века по версии нескольких спортивных изданий. По окончании карьеры был включен в Зал славы бокса (1987) и Международный зал боксерской славы (1990). Напомним,
Мохаммед Али скончался 3 июня в больнице американского Финикса (штат Аризона) в возрасте 74 лет.