Опыт – дело наживное

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В астанинском Региональном хабе в сфере госслужбы состоялась встреча председателя управляющего комитета хаба Алихана Байменова с председателем рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе со взяточничеством Драго Кошем. В ходе встречи были обсуждены вопросы борьбы с коррупцией в транзитных обществах, меры по обеспечению прозрачности принятия управленческих решений. Также были затронуты институциональные аспекты предотвращения коррупции и пути дальнейшего сотрудничества в целях содействия усилиям госорганов по реализации Плана нации «100 конкретных шагов», в частности по вопросам формирования современного госаппарата, развития транспарентного, подотчетного государства. Г-н Кош отметил важность реализации мер, направленных на повышение эффективности государственного аппарата по обеспечению прозрачности и подотчетности госорганов.



В рамках данного визита Драго Кош проведет встречи с министром по делам госслужбы РК Талгатом Донаковым, ректором Академии госуправления при Президенте РК Болатбеком Абдрасиловым и ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Уланом Байжановым. Высокий гость проведет также семинары и лекции в Министерстве по делам госслужбы РК, Академии госуправления при Президенте РК.



Драго Кош является председателем рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством с 2014 года. Он был первым избранным президентом Комиссии по предупреждению коррупции в Словении, председателем группы государств Совета Европы против коррупции (ГРЕКО), вице-председателем Европейской сети по борьбе с мошенничеством и коррупцией в сфере здраво­охранения, членом группы специалистов Совета Европы по борьбе с организованной преступностью. Визит известного международного эксперта в области антикоррупционной политики и государственного управления в Казахстан был организован астанинским Региональным хабом в сфере госслужбы.

