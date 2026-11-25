Опыт колледжей региона стал ориентиром для учебных заведений из соседней республики. В Акмолинскую область познакомиться с работой организаций технического и профессионального образования прибыли около 40 педагогов – директора техникумов, мастера производственного обучения, в том числе из Республики Узбекистан.

фото пресс-службы управления образования

В пресс-службе управления образования отметили, что гостей заинтересовал опыт акмолинских колледжей в организации деятельности центров компетенций международного движения WorldSkills, внедрении современных подходов в обучении. Специа­листы посетили Колледж агробизнеса и сервиса Астраханского района, Высший технический и Многопрофильный инновационный колледжи, побывали в Высшем колледже культуры им. Ақан сері г. Кокшетау, Высшем колледже ветеринарии и биотехнологии, Высшем колледже лесного хозяйства, экологии и туризма в Бурабайском районе. Они получили ответы на вопросы об организации учебного процесса, деятельности центров компетенций WorldSkills, занятиях военно-патриотического клуба, жизни студенческих общежитий.

Одним из важных итогов сос­тоявшихся встреч стало подписание Меморандума о развитии международного сотрудничества в сфере профессионального образования. В частности, достигнута договоренность о реализации совместных образовательных проектов между управлением образования Акмолинской области, Агентством профессионального образования Республики Каракалпакстан и управлением высшего образования, науки и инноваций Самаркандской области.

Для студентов и выпускников колледжей открываются новые перспективы. К примеру, предусматривается возможность выезда на учебную практику, получения двойных дипломов, стажировки для преподавателей и мастеров. Безусловно, такой подход будет способствовать укреплению международных образовательных связей, обмену опытом и повышению качества технического и профессионального образования.