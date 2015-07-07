Опыт Италии берем на заметку

Свежий выпуск
404
Полина ФЕДОРОВА
Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков встретился с мэром Милана Джулиано Пизапиа, который приехал в казахстанскую столицу, чтобы ознакомиться с объектами будущей выставки «ЭКСПО-2017» и принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных главному городу страны.
– В эти дни мы отмечаем 17-летие столицы, которая стала символом единства, независимос­ти и созидательной энергии нашей рес­публики, – отметил А. Джаксыбеков. – В эти дни Астану посещает множество гостей как из других регионов Казахстана, так и из-за рубежа. Мы будем рады видеть в числе гостей нашего города как можно больше друзей и из Италии.
Говоря о развитии двустороннего сотрудничества между Астаной и Миланом, аким отметил значительный потенциал, который несет обмен опытом по подготовке и проведению выставок «ЭКСПО Милан-2015» и «ЭКСПО Астана-2017». В рамках визита в казахстанскую столицу Джулиано Пизапиа побывал на площадке строительства объектов к международной выставке, которую готовится встретить Астана.
– Мы планируем и дальше активно изучать процесс подготовки и организации Всемирной выставки в Милане, для чего готовим ряд рабочих делегаций по различным аспектам организационных вопросов, – сказал аким.
По словам А. Джаксыбекова, Астана заинтересована в изучении опыта Милана в таких сферах, как развитие и устойчивое городское планирование, внед­рение инноваций и реализация концепции smart-городов. Поэтому в целях создания благоприятных условий для развития совместной работы столица поддерживает инициативу итальянской стороны о заключении соответствующего меморандума о взаимопонимании.
Мэр Милана предложил рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения с Астаной, а также пригласил А. Джаксыбекова принять участие в саммите мэров, который состоится в Милане 15–16 октября.

Популярное

Все
Еще раз о кино
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
Я везу из-за «бугра» телефон, табак, меха
«Когда начинается ремонт, муж служит другой семье» – гласит древняя мудрость
В мировых контекстах
Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно
В Байконыре 27-летняя местная жительница обманула девочку восьми лет, завладев золотыми украшениями на 400 тысяч тенге
Нетепличные условия
Полноценное детство для всех
Чтобы избежать беды
В Аральском районе предпринимателей, обеспечивающих работу школьных столовых и буфетов, заставляли платить по 6 000 тенге в месяц за размещение меню на платформах kundelik.kz и mektepmenu.kz
«Неотложка» станет быстрее
«Наполи» рвется к чемпионству
От «Кракенов» до «Барыса»
Можешь помочь – помоги!
Джокович догнал Надаля
Еще одно «серебро»
Гусеничный трактор «серебряного» волонтера Минниагзама Авлиярова расчищает дороги села от снега
Энергия добра
Хочу служить!
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
Обновление политического класса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений

Читайте также

Свежий выпуск
«Наполи» рвется к чемпионству
Свежий выпуск
Джокович догнал Надаля
Свежий выпуск
От «Кракенов» до «Барыса»
Свежий выпуск
Хочу служить!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]