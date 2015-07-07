Опыт Италии берем на заметку Свежий выпуск 404 Полина ФЕДОРОВА

Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков встретился с мэром Милана Джулиано Пизапиа, который приехал в казахстанскую столицу, чтобы ознакомиться с объектами будущей выставки «ЭКСПО-2017» и принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных главному городу страны.

– В эти дни мы отмечаем 17-летие столицы, которая стала символом единства, независимос­ти и созидательной энергии нашей рес­публики, – отметил А. Джаксыбеков. – В эти дни Астану посещает множество гостей как из других регионов Казахстана, так и из-за рубежа. Мы будем рады видеть в числе гостей нашего города как можно больше друзей и из Италии.

Говоря о развитии двустороннего сотрудничества между Астаной и Миланом, аким отметил значительный потенциал, который несет обмен опытом по подготовке и проведению выставок «ЭКСПО Милан-2015» и «ЭКСПО Астана-2017». В рамках визита в казахстанскую столицу Джулиано Пизапиа побывал на площадке строительства объектов к международной выставке, которую готовится встретить Астана.

– Мы планируем и дальше активно изучать процесс подготовки и организации Всемирной выставки в Милане, для чего готовим ряд рабочих делегаций по различным аспектам организационных вопросов, – сказал аким.

По словам А. Джаксыбекова, Астана заинтересована в изучении опыта Милана в таких сферах, как развитие и устойчивое городское планирование, внед­рение инноваций и реализация концепции smart-городов. Поэтому в целях создания благоприятных условий для развития совместной работы столица поддерживает инициативу итальянской стороны о заключении соответствующего меморандума о взаимопонимании.

Мэр Милана предложил рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения с Астаной, а также пригласил А. Джаксыбекова принять участие в саммите мэров, который состоится в Милане 15–16 октября.



