Опыт Казахстана изучают в Швеции

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Владимир ОСИПОВ
В Университете Уппсалы открылась трехдневная международная конференция на тему «Межэтническое сотрудничество на внутреннем и межгосударственном уровнях».
Одним из соорганизаторов конференции выступила Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан. В ее работе приняли участие профессора и научные сотрудники академии, а также члены Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, которые представили различные аспекты казахстанской модели меж­этнической толерантности и общественного согласия.
На открытии конференции выступила руководитель Центра по изучению меж­этнических и межконфессиональных отношений Академии государственного управления при Президенте РК Айгуль Садвокасова. Она подробно остановилась на принципах казахстанской модели меж­этнической толерантности и общественного согласия, рассказала о роли и успехах АНК в реализации этнополитики как уникального института, не имеющего аналога в мире. Выступающей было подчерк­нуто, что модель ассамблеи оценивается ООН как эффективная модель управления полиэтническим и поликонфессиональным обществом.
Также казахстанской делегацией будет представлена информация по ЕХРО 2017, которая состоится в нашей стране.
В конференции в качестве спикеров выступают ведущие эксперты и видные ученые из Великобритании, США, Франции, Бельгии, России, Австрии и другие.

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