Опыт Казахстана по возвращению детей из зон конфликтов представили на Варшавской конференции

Казахстан применяет комплексный подход к детям, вернувшимся из зон конфликтов, сочетая предусмотренные законом меры с реабилитацией и ресоциализацией. Об этом на проходящей в Варшаве конференции ОБСЕ по человеческому измерению сообщил президент общественного объединения «Граждане Казахстана» Дмитрий Полтаренко, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, практический опыт Казахстана показывает, что обеспечение безопасности и защита прав человека могут дополнять друг друга.

«Казахстан исходит из принципиальной позиции: эффективная борьба с терроризмом должна основываться на верховенстве права, уважении прав человека и человеческого достоинства», – сказал Полтаренко.

Он отметил, что радикализацию нельзя связывать исключительно с религией. На нее могут влиять социальные, психологические, политические и идеологические факторы.

«Поэтому необходимо четко различать религиозные убеждения, консервативные взгляды, радикализм, экстремизм и терроризм», – подчеркнул он.

Полтаренко остановился на опыте возвращения граждан, оказавшихся вовлеченными в сирийский конфликт.

«Дети, возвращенные из зон конфликтов, Казахстаном рассматриваются прежде всего, как дети, пострадавшие от конфликта и нуждающиеся в защите, реабилитации и реинтеграции, независимо от действий их родителей», – сообщил он.

Совместно с ЮНИСЕФ в Казахстане провели оценку зрелости национальной системы защиты детей, разработали Минимальный пакет услуг и рамку мониторинга доступности и удовлетворенности услугами для вернувшихся детей и их родителей или опекунов.

Опыт сопровождения вернувшихся детей интегрировали в общую систему защиты детства. В нее входят центры психологической поддержки, центры поддержки семьи, органы опеки и система образования.

Реабилитационная работа проводилась и со взрослыми. Из 191 вернувшейся женщины 18 привлекли к уголовной ответственности за факты радикальной пропаганды и вербовки людей из своего окружения. При этом работа по их реабилитации продолжилась в местах лишения свободы.

«Полученный положительный эффект способствовал пересмотру мер наказания с их заменой на меры, не связанные с лишением свободы. Все женщины были освобождены досрочно и вернулись к местам своего проживания», – отметил Полтаренко.

По его словам, этот опыт показал возможность сочетать уголовно-правовую ответственность с реабилитацией, ресоциализацией и индивидуальным подходом.

Одним из основных направлений противодействия терроризму Полтаренко назвал профилактику. Здесь важную роль, по его словам, играют образование, критическое мышление, медиаграмотность, участие семьи и гражданского общества, а также возможности для социальной интеграции молодежи.