Опыт Казахстана в сфере социальной работы представили на конференции ОБСЕ

В Казахстане развитие социальной работы перестает быть просто ведомственной задачей. Профессиональное сообщество все активнее берет инициативу в свои руки, продвигая законодательные реформы, этические стандарты и принципы защиты прав человека

О том, как эксперты и общественники трансформируют эту сферу, на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению рассказала президент Национального альянса профессиональных социальных работников Динара Есимова, сообщает Kazpravda.kz

Национальный альянс, созданный в 2019 году преподавателями казахстанских вузов, сегодня выступает ключевым партнером государства. Организация подписала меморандумы о сотрудничестве с министерствами труда, здравоохранения, Комитетом уголовно исполнительной системы и Комитетом по охране прав детей, а также работает с профильными медицинскими центрами и региональными акиматами. Накопленный опыт позволил общественникам сделать следующий важный шаг и самостоятельно разработать концепцию социальной работы и соответствующий законопроект.

«Этот опыт позволил нам двигаться дальше. Мы самостоятельно разработали концепцию социальной работы и законопроект. Теперь необходимо доработать его и довести до принятия», – подчеркнула Динара Есимова.

В отличие от привычной практики, когда правовые акты создаются чиновниками в кабинетах, казахстанский документ формировался по принципу «снизу вверх», то есть на основе реального практического опыта специалистов, ежедневно работающих с людьми. Выход на международную арену дал ощутимый импульс внутренним изменениям. После вступления Альянса в Международную федерацию социальных работников в 2022 году эксперты совместно с Министерством труда и социальной защиты населения впервые внесли в правила работы специалистов четкие этические принципы, включая право человека на самоопределение.

По словам Есимовой, современная социальная работа должна строиться на доказательных подходах и долгосрочном планировании. Главным ориентиром для экспертов остаются интересы подрастающего поколения, ведь в стране проживает порядка семи миллионов детей.

«Нам надо, чтобы каждое поколение казахстанцев жило лучше, чем предыдущее поколение», – акцентировала глава Альянса.

Эксперт убеждена, что участие граждан в жизни страны реализуется не только через политику, но и через создание сильных профессиональных союзов. Для обучения специалистов Альянс регулярно проводит бесплатные вебинары и конференции, а на официальном канале организации в Ютуб уже опубликовано порядка пятисот обучающих материалов.

Широкие перспективы для сотрудничества открывает и площадка ОБСЕ. Совместная работа может эффективно строиться вокруг противодействия торговле людьми, защиты прав детей и укрепления образовательных программ. Поддержка международных партнеров и государств участников позволила бы существенно усилить образовательную базу и внести фундаментальный вклад в развитие человеческого капитала всего региона.

