​Опыт – на вооружение

Выразив восхищение динамичным развитием столицы, Михаил Джанелидзе подчеркнул, что АЭФ стал международной площадкой, на которой поднимаются проблемы глобального масштаба.
Касым-Жомарт Токаев проинформировал грузинского гостя об институциональных и социальных реформах, инициированных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.
Стороны договорились активней использовать потенциал межпарламентских групп сотрудничества, созданных в парламентах двух стран для наращивания межпарламентского диалога.
– Мы будем всесторонне содействовать развитию этих отношений. Нам очень интересен ваш опыт, – сказал Михаил Джанелидзе.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость объединения усилий в эффективном использовании транзитного потенциала наших стран. Спикер считает особенно перспективным китайский проект «Один пояс – один путь», в соответствии с которым Казахстан и Грузия превращаются в транспортный мост между Азией и Европой.
– Наши страны сотрудничают в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс. С улучшением логистики появятся дополнительные возможности для развития торговли, – сказал глава Сената.