​Опыт – на вооружение

Выразив восхищение динамичным развитием столицы, Михаил Джанелидзе подчеркнул, что АЭФ стал международной площадкой, на которой поднимаются проблемы глобального масштаба.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал грузинского гостя об институциональных и социальных реформах, инициированных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

Стороны договорились активней использовать потенциал межпарламентских групп сотрудничества, созданных в парламентах двух стран для наращивания межпарламентского диалога.

– Мы будем всесторонне содействовать развитию этих отношений. Нам очень интересен ваш опыт, – сказал Михаил Джанелидзе.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул необходимость объединения усилий в эффективном использовании транзитного потенциала наших стран. Спикер считает особенно перспективным китайский проект «Один пояс – один путь», в соответствии с которым Казахстан и Грузия превращаются в транспорт­ный мост между Азией и Европой.

– Наши страны сотрудничают в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс. С улучшением логистики появятся дополнительные возможности для развития торговли, – сказал глава Сената.