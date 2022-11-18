Свежий выпуск Опыт – надежный попутчик 18 ноября 2022 г. 0:14 Наталья Денисова, Кызылорда Молодые педагоги посетили ряд мастер-классов, чтобы узнать секреты успешного преподавания. Сделать это представилась возможность на форуме «Молодой учитель: путь к успеху», который организовали сотрудники филиала «Центр педагогического мастерства» по инициативе автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». Делегатов приветствовали руководитель областного управления образования Мейрамбек Шермагамбет, директор областного филиала «Центр педагогического мастерства» София Камалова, директор кызылординской НИШ Жанбыржан Бекболатов, и каждый из них отметил, что в системе образования обмен педагогов опытом является важнейшим инструментом профессионального роста кадров, укрепления кадрового потенциала. – Цель нынешнего форума как раз в повышении профессиональных компетенций молодых педагогов, – отметила София Камалова. – Важно помочь молодым учителям выстраивать доверительные отношения с учениками и научить молодые кадры системы образования применять новые техники для вовлечения детей в процесс обучения. Гости форума – журналистка Майя Толепберген, писатель Улыкбек Нургалым и руководитель центра предпринимательства «Бизнес-Старт» Кызылординского университета им. Коркыта-ата Жанарыс Тубекбаев – провели с молодыми специалистами мотивационные встречи, поговорили о проблемах, волнующих молодежь. Также делегаты форума приняли участие в мастер-классах лучших учителей кызылординских средних школ и НИШ. Те поделились секретами успешного преподавания, продемонстрировали методы активации обучения на конкретном примере – уроке английского языка, рассказали о формах подготовки к предметным олимпиадам. Много было необычного. Например, рассказывали, как обучать математике через футбол и единоборства, свою методику представил учитель школы-гимназии № 262 Аральского района Мухан Толебаев. – На мастер-классе я наглядно показал, как объединять математику, единоборства и футбол, предоставил все необходимые для внедрения этого метода ресурсы, – рассказывает он. – Да, применение этой методики повысило интерес к предмету, и это радует, ведь главное, чтобы школьники учились увлеченно, с удовольствием. На тематической площадке форума тренеры центра педагогического мастерства создали также обучающие сессии по темам «Функциональная безграмотность: как восполнить дефицит?», «Конструктор урока: собираем и применяем», «Лаборатория Insight: от опыта до реальных действий» и «Рациональное применение в процессе учебы профессионального мастерства: технология SAMP». А на творческих занятиях от учителей НИШ молодые педагоги собрали «Книгу ценностей», побывали и поработали в мастерских гончарного дела и войлоковаляния, а также провели активно время на танцплощадке.