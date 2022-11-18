Опыт – надежный попутчик

Молодые педагоги посетили ряд мастер-классов, чтобы узнать секреты успешного преподавания.

Сделать это представилась возможность на форуме «Молодой учитель: путь к успеху», который организовали сотрудники филиала «Центр педагогического мастерства» по инициа­тиве автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». Делегатов приветствовали руководитель областного управления образования Мейрамбек Шермагамбет, директор областного филиала «Центр педагогического мастерства» София Камалова, директор кызылординской НИШ Жанбыржан Бекболатов, и каждый из них отметил, что в системе образования обмен педагогов опытом является важнейшим инструментом профессионального роста кадров, укрепления кадрового потенциала.

– Цель нынешнего форума как раз в повышении профессиональных компетенций молодых педагогов, – отметила София Камалова. – Важно помочь молодым учителям выстраивать доверительные отношения с учениками и научить молодые кадры сис­темы образования применять новые техники для вовлечения детей в процесс обучения.

Гости форума – журналистка Майя Толепберген, писатель Улыкбек Нургалым и руководитель центра предпринимательства «Бизнес-Старт» Кызылординского университета им. Коркыта-ата Жанарыс Тубекбаев – провели с молодыми специалистами мотивационные встречи, поговорили о проблемах, волнующих молодежь.

Также делегаты форума приняли участие в мастер-классах лучших учителей кызылординских средних школ и НИШ. Те поделились секретами успешного преподавания, продемонстрировали методы активации обучения на конкретном примере – уроке английского языка, рассказали о формах подготовки к предметным олимпиадам.

Много было необычного. Например, рассказывали, как обу­чать математике через футбол и единоборства, свою методику представил учитель школы-гимназии № 262 Аральского района Мухан Толебаев.

– На мастер-классе я наглядно показал, как объединять математику, единоборства и футбол, предоставил все необходимые для внедрения этого метода ресурсы, – рассказывает он. – Да, применение этой методики повысило интерес к предмету, и это радует, ведь главное, чтобы школьники учились увлеченно, с удовольствием.

На тематической площадке форума тренеры центра педагогического мастерства создали также обучающие сессии по темам «Функциональная безграмотность: как восполнить дефицит?», «Конструктор урока: собираем и применяем», «Лаборатория Insight: от опыта до реальных действий» и «Рациональное применение в процессе учебы профессионального мастерства: технология SAMP». А на творческих занятиях от учителей НИШ молодые педагоги собрали «Книгу ценностей», побывали и поработали в мастерских гончарного дела и войлоковаляния, а также провели активно время на танцплощадке.