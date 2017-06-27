​Опыт подходов к отходам

Данный аспект особо отмечался на прошедшем в национальном павильоне Франции семинаре «Переработка энергии. Решения. Партнеры». В центре внимания специалистов двух стран были вопросы, касающиеся оптимизации процессов переработки отходов и решения соответствующих технологических задач с учетом экологической безопасности.

Как отметила в выступлении заместитель акима Астаны Малика Бектурова, учитывая опыт французских коллег, акимат принял общую стратегию по вопросам сбора и переработки мусора.

– У нас есть собственное видение того, к чему мы должны стремиться. В городе имеется перерабатывающий завод. Но коэффициент полезной деятельности по глубине переработки здесь достаточно низкий. Поэтому совместно с руководством предприятия принят план действий по повышению его эффективности, – отметила она.

Наряду с этим по-прежнему актуальным остается в столице вопрос раздельного сбора мусора, к чему, как показывает практика, многие горожане еще не привыкли, да и не везде еще раздельные контейнеры установлены. В этом направлении властям города предстоит провести большую работу.

О ресурсах для решения экологических проблем города рассказали представители крупнейших коммунальных служб Парижа – компаний SIAAP и Syctom, которые являются государственными операторами по переработке отходов. Совместными усилиями они разрабатывают инновационные решения для увеличения производства биологического газа, развития процессов обработки осадка сточных вод и переработки органической фракции твердых бытовых отходов.

С разработанной специально для Астаны новой технологией сжигания твердых бытовых отходов участников семинара ознакомил исполняющий обязанности заведующего лабораторией энергетики, экологии и климата Центра энергетики Назарбаев Университета Ербол Сарбасов. Он также представил исследования, касающиеся влияния тяжелых бытовых отходов на реактивность сжигания угля по технологии циркулирующего кипящего слоя и процесс газификации.

В этом совместном с акиматом Астаны проекте задействованы 7 человек, среди которых 2 эксперта из Греции и 1 специалист из Германии. Финансирование предусмотрено за счет грантовых средств, выделенных Назарбаев Университетом.