Опыт ветеранов в запас не уходит

В преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Оте­чественной войне вспоминается речь Главы государства Нурсултана Назарбаева на IV Cъезде республиканской ветеранской организации, в которой он, обращаясь к ветеранам, сказал: «Кому, как не вам, показывать молодежи пример силы духа, патриотизма, гражданского мужества? Кому, как не вам, прививать молодому поколению любовь к родной земле и гордиться ею?»

Несмотря на прошедшие годы, эти слова, на мой взгляд, имеют особую актуальность и сегодня, когда в мире наблюдается нестабильная политическая обстановка, когда в некоторых странах, в том числе и в республиках бывшего Советского Союза, не прекращаются попытки исказить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть ее итоги, ввести в заблуждение молодое поколение. В этой непростой ситуа­ции республиканская ветеранская организация, ее Центральный совет, Президиум, постоянные комиссии и региональные советы на местах занимают твердую и ясную позицию – системно, целенаправленно и последовательно ведут многогранную работу, заботясь о материальном благополучии пожилых людей, их моральном состоянии и здоровье.

Первостепенное внимание уделяется также активному участию ветеранских организаций в патриотическом, интернацио­нальном и нравственном воспитании молодежи, передаче ей богатого опыта старших поколений. В последнее время ветеранские организации повсеместно активизировали свою деятельность по воспитанию молодежи, увековечению памяти защитников Отечества, знатных людей Казахстана.

Определенный импульс этой работе придали решения III Пленума ЦС республиканской ветеранской организации, состоявшегося в марте 2013 года, где были рассмотрены вопросы подготовки к юбилею Великой Победы. Они обсуждены в большинстве ветеранских организаций страны, где намечены конкретные меры по устранению недостатков и улучшению этой чрезвычайно важной работы.

Прежде всего в ряде советов ветеранов расширили и укрепили составы постоянных комиссий по увековечению памяти защитников Отечества. Везде уточняются фамилии и адреса инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, других категорий ветеранов. Сейчас интерес к этой работе возрастает потому, что ветеранские организации ведут ее, разъясняя и пропагандируя Послание Президента страны «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». Безусловно, особое внимание уделяется содержанию документа, но в то же время не упускаются из поля зрения многие конкретные вопросы, связанные с достойной встречей юбилея. В частности, обследование состояния памятников, обелисков, их ремонт, реконструкция и благоустройство.

Так, только в Западно-Казахстанской области к 9 Мая прошлого года отремонтировано и реставрировано 62 памятника, 25 обелисков, приведено в надлежащий вид 14 парков и 18 скверов с мемориальными обелисками. В Кокшетау благоустроена и озеленена территория вокруг памятника Герою Советского Союза Ф. Ф. Глинину. В Бурабайском районе Акмолинской области по инициативе ветеранов проведены молодежные десанты по благо­устройству памятников, рес­таврированы братские могилы, установлена мемориальная дос­ка воину-«афганцу» Алексею Зуеву, а в Есильском районе ведутся работы по восстановлению музея Целинной славы им. Героя Советского Союза Д. П. Нестеренко.

В Караганде полностью обновлена аллея Героя Советского Союза Мартбека Мамраева, планируется ремонт ансамбля боевой славы «Вечный огонь». В Шахтинске по новому проекту создается сквер, где уже установлен обелиск, монтируется музыкальный фонтан.

В проекте плана мероприятий Северо-Казахстанского акимата и облсовета ветеранов к 70-летию Победы – предложения по разработке генерального плана реконструкции парка Победы, возведение Аллеи Героев Советского Союза в Центральном парке культуры и отдыха. Идет реконструкция парка Победы в Павлодаре.

В Атырауской области в 66 населенных пунктах имеются памятники. Все они взяты под опеку и своевременно обслуживаются и благоустраиваются. Запланировано строительство памятника в Атырау участникам строительства ветки Атырау – Астрахань в годы войны.

В Актобе открыта Аллея Героев, где 46 землякам установлены памятники из гранита и бронзы. В российском Ржеве в честь погибших актюбинцев из 312-й стрелковой дивизии и 101-й стрелковой бригады построено мемориальное сооружение. Во всех населенных пунк­тах Актюбинской области проводятся мероприятия по благо­устройству ранее установленных памятников и обелисков, улиц героев войны.

В Алматинской области в честь погибших в Великой Оте­чественной войне установлено 236 памятников. Все они прошли благоустройство и ремонт в период подготовки празднования 68-й годовщины Победы. В то же время рассматриваются вопросы о возведении новых памятников.

В Южно-Казахстанской области 437 памятников и 13 обелис­ков реконструированы и прошли капитальный ремонт. В Кентау открыт обелиск «Подвиг никогда не забудется». В Мактааральском районе совершено перезахоронение героя войны Жолдыбая Нурлыбаева, установлен памятник. В Шымкенте в дендропарке Асанбая Аскарова открыта Аллея ветеранов, в денд­ропарке им. Абая открыт мемориал «Слава», где на мраморных плитах высечены имена 140 тыс. фронтовиков. В парке Победы открыт памятник Герою Советского Сою­за Сабыру Рахимову.

Костанайский облсовет ветеранов комиссионно определил, что примерно из 300 памятников и обелисков 116 подлежат ремонту и реконструкции, на что потребуется более 10 млн. тенге. Работы уже ведутся.

Ветеранские организации не только заботятся о благоустройстве, озеленении, ремонте и реконструкции памятников, обелисков, мест захоронения воинов, но и участвуют в этих мероприятиях. Так, городской совет ветеранов Астаны во второй половине апреля прошлого года провел субботник, в ходе которого ветераны войны со своими детьми, внуками и правнуками участвовали в приведении в надлежащий вид памятников столицы. Кстати, следует сказать и о том, что в Астане в последнее время сооружены и открыты новые памятники Героям Советского Союза Алие Молдагуловой, Бауыржану Момыш­улы, у которых ветеранские организации совместно с молодежными проводят соответствующие воспитательные мероприятия.

Важным аспектом увековечения памяти защитников Отчизны является присвоение их имен улицам и площадям, населенным пунктам, школам и другим учебным заведениям. По инициативе ветеранских организаций, поддержанных акиматами и маслихатами, имена Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, кавалеров Ордена Славы, других героев-фронтовиков, знатных людей республики носят тысячи площадей и улиц, учебных заведений. К примеру, в Алма­ты именами Героев Советского Сою­за названы 57 улиц, знатных людей республики – 223 улицы. Здесь на стенах предприятий, организаций и жилых домов установлено 404 мемориальные доски.

В Восточно-Казахстанской области 327 улиц в населенных пунктах носят имена участников войны и тружеников тыла. Здесь создано 285 музеев Боевой и Трудовой славы. В Актюбинской области действуют 18 музеев, имеющих более 160 тыс. экспонатов. Открыт музей «Подвиг» в Шымкенте. Музеи пользуются большой популярностью у жителей и играют важную роль в патриотическом и нравственном воспитании молодежи. Ветеранские организации уделяют важное значение работе музеев на общественных началах, которые действуют почти во всех школах, вузах и колледжах, на многих предприятиях. Они заботятся об открытии новых музеев, обновлении и пополнении экспозиций уже функционирующих. С целью активизации дея­тельности музеев ветеранские организации периодичес­ки проводят смотры-конкурсы их работы.

Изучение материалов региональных советов показало, что многие постоянные комиссии ветеранских советов по увековечению памяти защитников Оте­чества активизировали свою работу по пропаганде героизма казахстанцев в годы Великой Отечественной войны путем выпуска книг, брошюр, альбомов, публикаций в газетах и журналах, организации передач на телевидении и радио, подготовки документальных фильмов.

ЦС РОО «Организация ветеранов РК» готовит книгу о ветеранах войны и труда, продолжительное время активно трудившихся в ветеранских организациях республики, внесших весомый вклад в становление и развитие ветеранского движения под названием «В ветеранском строю, как в бою». Намечено также совместно с Министерством культуры РК провести в 2014–2015 годах смотр ветеранского народного творчества по нескольким номинациям.

Ветеранскими организациями республики накоплен большой опыт, который постоянно совершенствуется. В то же время за общими успехами и достижениями мы нередко теряем человека – ветерана войны или труда, блокадника, вдову погибшего воина – то есть не доходим до каждого. А некоторые из них по разным причинам живут еще тяжело и в материальном плане. Кстати, если лет 10–12 назад ветеранов волновал рост пенсионных выплат, то сегодня в первую очередь их интересует уровень медицинского обслуживания, обеспечение лекарствами. Это следует учитывать органам представительной и исполнительной власти на местах, ветеранским организациям, их постоянным комиссиям при подготовке и проведении юбилейных торжеств, других мероприятий, а также в пов­седневной работе.

Михаил ХАРЖЕВСКИЙ,

член президиума Центрального совета РОО «Организация ветеранов Республики Казахстан»