Свежий выпуск Опытом делится «старший сеньор» Чингиз ТАШЕНОВ

М. Омс имеет большой международный опыт в сфере управления отелями и гостиницами, в том числе в улучшении операционной деятельности, маркетинга и продаж, увеличения доходов и прибыльности бизнеса. Он делится своим опытом и дает оценку по поводу качества обслуживания. Основные факторы, которые, по его мнению, влияют на повышение уровня сервиса, – это компетентность персонала, его отзывчивость, обходительность. Более детальные рекомендации эксперт предоставит руководству гостиницы после детального анализа деятельности гостиничного комплекса.



