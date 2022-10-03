Оралхан Бокей: с любовью к родной земле

Все удивительно и, может быть, загадочно в судьбе этого писателя: мощный художественный интеллект, стремительный набор творческой высоты, широкое признание и внезапная, как катастрофа, смерть вдали от родины, в Индии, накануне своего 50-летия…

О прозе Оралхана Бокея писали авторитетные казахстанские и российские критики. На русский язык его произведения переводили Юрий Домбровский, Бауыржан Момышулы, Герольд Бельгер, Анатолий Ким, Роллан Сейсенбаев, Виктор Мироглов. Сборники повес­тей и рассказов Оралхана Бокея охотно издавали в Москве. Его пьесы шли в театрах. Он был лауреатом многочисленных премий.

Оралхан Бокей родился 28 сентября 1943 года в селе Чингистай Катон-Карагайского района. После окончания в 1961 году Чингистайской средней школы им. Султанмахмута Торайгырова работал пионервожатым, а позднее – трактористом в совхозе «Алтайский». Затем заочно окончил Казахский государственный университет. Работал в редакции Большенарымской районной газеты «Еңбек туы» и Восточно-Казахстанской областной «Коммунизм туы».

С 1968-го жил в Алма-Ате, работал в редакциях молодежной газеты «Лениншіл жас» и журнала «Жұлдыз». В 1991 году назначен главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті».

Его путь в литературу называют стремительным. Первый сборник повестей и рассказов «Камчигер», изданный в Алма-Ате в 1970 году, принес начинающему писателю признание.

«Все сюжеты моих повестей, рассказов навеяны воспоминаниями о родных местах, действительными событиями юношеских лет. Мои земляки-казахи – люди цельных характеров, честных и открытых сердец. Словно завороженные, живут они в облюбованном предками пространстве. Преданные родным местам, мои земляки – гордые, трудолюбивые, доблестные и честные люди», – вспоминал Оралхан Бокей.

Вслед за первым сборником появились и другие: «Плеяды», «Где ты, жеребенок белолобый?», «Ледниковые горы». На русский переведены сборники повестей и рассказов «След молний», «Пою­щие барханы», «Крик», «Поезда проходят мимо», «Человек-олень».

Каждая строка произведений Оралхана Бокея – признание в любви к родной земле. Его земля – это удивительный своеобразный мир на самом востоке Казахстана. Полноводная Бухтарма, хребты Алтая со снежной шапкой Белухи, стык равнины с предгорьями, песчаных дюн с тайгой, верблюжьих троп с оленьими. Здесь истоки, корни, немеркнущие впечатления детства.

Герои его произведений по происхождению, по роду занятий – коренные аульные жители: чабаны, табунщики, оленеводы, механизаторы, лесники. Это люди с ярко выраженным национальным характером, своеобразным духовным строем. Мужчины и женщины, старые и совсем юные, грамотные и не очень – все они бьются над тайнами и загадками бытия, над вечными и роковыми проблемами духа.

Запев его творчества – «Сказание о матери Айпаре». Здесь сливаются традиции народного героического эпоса и горькой мудрости Абая. Вспоминая о страшном джунгарском нашествии, автор вместе с матерью тобыктинцев Айпарой плачет и негодует об утрате единства в своем народе, о его духовном оскудении: «Наша степь, точно мать всех батыров, – последний приют и прощальная песня… У казахов хорошо растет скот, но не растут люди…» Как в «Слове о полку Игореве», здесь прямо говорится, что «свой не прав». Потому враги берут верх, а батыры, подобные Камчигеру, становятся барымтачами, вызывающими больше страх, чем почтение, и обрекают себя на абсолютное одиночество.

Природа в произведениях Оралхана Бокея – непременный и равноправный участник событий. Она вмешивается в жизнь героев, формирует характеры, вопрошает, наставляет, экзаменует. Аспан из повести «Крик», угодивший в ущелье в ледовый плен; чабан из повести «Поющие барханы», спасающий овечью отару от натиска рассвирепевшей стихии; молодые трактористы из повести «Снежная девушка», сбившиеся с дороги в непроглядной январской ночи; шаткий Чертов мост в повести «Крик», переброшенный через быструю горную реку, – все это одновременно и реально, и метафорично. Герои погружены в стихию природы, ритм их жизни совпадает с ее ритмом.

Проза Оралхана Бокея устремлена к размышлению о добре и зле, о силе и храбрости, о подлинных и мнимых духовных ценностях. В ней торжествует жадная, напорис­тая, неистовая страсть к жизни, ее совершенствованию. Современники считали талантливого писателя большим мастером, отмечая его удивительное чутье на выбор формы, художественную огранку произведений.

Книги Оралхана Бокея увидели свет на немецком, словацком, болгарском, английском, арабском, китайском, японском, а также на языках стран СНГ.

Жизненный путь писателя оборвался внезапно, во время творчес­кой командировки в Индию в мае 1993 года. Но живы его произведения, актуальные и в наши дни.

Ежегодно на родине писателя проводятся Бокеевские чтения. Первый конкурс художественного чтения прошел в Астане в 1998 году. Интерес к творчеству мастера не угасает. В 2012-м в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» казахстанцы знакомились с произведениями Оралхана Бокея.

В Восточно-Казахстанской облас­ти его имя носят четыре школы: в селах Белькарагай, Актау Уланского района ВКО, поселке Глубокое и городе Усть-Каменогорске. В 2016-м его имя присвоено централизованной библиотечной системе в Усть-Каменогорске. Его именем названы улицы в Алматы и Усть-Каменогорске.

В 2003 году к 60-летию писателя состоялось торжественное открытие Дома-музея Оралхана Бокея в его родном селе Чингистай Катон-Карагайского района. Перед входом в дом-музей, где жил в детстве сам писатель, установлен мемориальный памятник-бюст Оралхану Бокею работы скульптора Владимира Самойлова. Памятники писателю есть в Усть-Каменогорске и в селе Катон-Карагай.

К 70-летию Оралхана Бокея издан семитомный сборник его произведений. В 2013 году на киностудии «Казахфильм» о нем снят документальный фильм «Человек-олень».