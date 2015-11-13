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​«Орда» едет в Стамбул

Максут ИРЖАНОВ

В нынешнем году этот международный конкурс будет проходить в третий раз. Точка отсчета ведется с 2013-го, тогда в турецком городе Эскишехир казахстанская группа «Ринго» заняла 9-е место. А уже в следующем в Казани представительница Казахстана Жанар Дугалова выиграла этот престижный конкурс. Ее победа открыла новую страницу в истории казахской эстрады.

Turkvizyon – уникальный конкурс современной тюркской эстрадной песни, который является как бы альтернативой «Евровидению», в нем могут принять участие только представители стран тюркского мира, а его аудитория сегодня составляет более 300 млн человек.

В 2015-м, по сообщению организаторов национального этапа, поступило более 80 заявок от желаю­щих вступить в борьбу за право представить Казахстан на конкурсе в Стамбуле (Турция). Экспертное жюри провело жесткий отбор конкурсантов, и в национальном финале Turkvizuon 2015, который проходил во Дворце Мира и Согласия, приняли участие 18 исполнителей и групп. Были исполнены ранее не звучавшие эстрадные композиции на родном (казахском) языке, специально написанные для конкурса.

Главное музыкальное событие осени прошло как настоящее шоу, причем в прямом эфире. Для каждого номера была подготовлена своя хореографическая постановка.

– Мы тщательно подготовились, изучали конкурсантов, старались определить их природные данные, потенциал, заложенный в голосе, – сказал член жюри, руководитель управления культуры, архивов и документации Астаны Болат Мажагулов.

Вместе с ним в авторитетное жюри вошли композиторы Арман Дуйсенов и Ренат Гайсин, поэт Калкаман Сарин, генеральный продюсер телеканала «Хабар» Ринат Думанулы, певица Жанар Дугалова – победительница Turkvizyon 2014.

Каждый член жюри оценивал выступление конкурсанта по 10-балльной шкале. В итоге с 59 баллами впереди оказалась группа «Орда», на 2-м месте – Бауыржан Ретбаев (58), 3-е место занял Райым Уайыс (57). Последний так поразил всех изумительным тембром, что члены жюри, поставившие высший балл, стоя аплодировали ему.

Подводя итоги национального конкурса, композитор Арман Дуйсенов отметил, что Turkvizyon – отличная площадка для молодых исполнителей. «Наблюдая за подготовкой, заметил, что уровень конкурсантов растет. Финалистам выпадает отличный шанс показать себя республиканскому зрителю, а если повезет – всему многомиллионному тюркскому миру», – сказал он.

Итоги SMS-голосования в прямом эфире подтвердили мнение авторитетного жюри. Таким образом, Казахстан в гранд-финале на международном конкурсе Turkvisyon 2015, который состоится в декабре в Стамбуле, будет представлять группа «Орда» с песней «Олай емес». В Турцию приедут представители 25 стран тюркского мира.

Группа «Орда» в 2015-м отметила 15-летие. Музыканты – Дастан Оразбеков, Нурлан Алымбеков, Ерболат и Есболат Беделхан – сами пишут свои песни и ставят хореографию.

– Спасибо нашим болельщикам за любовь, а организаторам – за шоу. Мы постараемся достойно представить Казахстан в Стамбуле, – пообещал со сцены Дастан Оразбеков.

Что ж, пожелаем ребятам из группы «Орда» победы и в гранд-финале Turkvizyon 2015!

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