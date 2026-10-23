«Ордабасы» – чемпион

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Предпоследний, 29-й тур казахстанской Премьер-лиги сезона 2026 года подарил сюжет, достойный голливудского триллера. Развязка чемпионской гонки растянулась на два драматичных дня и держала в напряжении болельщиков страны. Шымкентский «Ордабасы» во второй раз завоевал титул чемпиона Казах­стана, повторив триумф 2023 года. Однако золотые медали шымкентцам фактически преподнесли алматинцы, оступившиеся в воскресный вечер на выезде играя против неуступчивого «Актобе».

фото ФК «Ордабасы»

В минувшую субботу на Центральном стадионе в Шымкенте все было готово к досрочной коронации. Для оформления чемпионства хозяевам поля требовалось победить столичный «Женис». Однако праздничный сценарий едва не обернулся фиаско: автогол камерунского защитника Гая Киламы на 46-й минуте поверг трибуны в шок, а на 66-й минуте Жасулан Амир заработал вторую желтую карточку и оставил южан в меньшинстве. Лидер первенства проявил волю: на 70-й минуте казахстанец Эльхан Астанов сравнял счет – 1:1, но после финального свистка прямую красную карточку получил капитан Сергей Малый. Оформить титул при своих трибунах не удалось, и золотой вопрос повис в воздухе.

Судьба первого места решилась сутки спустя на западе республики. Преследовавшему лидера «Кайрату» в Актобе нужна была только победа, в то время как хозяева отчаянно цеплялись за еврокубковую зону. Игра превратилась в очень зрелищную дуэль.

На быстрый гол нигерийского нападающего «Актобе» Бабаджиде Оджо гости ответили мячом Азамата Туякбаева, но аргентинец Агустин Пасторица вновь вывел хозяев вперед. На 70-й минуте испанский форвард Марк Гуаль спас алматинцев от поражения – 2:2. Однако ничья лишила «Кайрат» (64 очка) даже теоретических шансов на вершину, принеся клубу серебряные медали и сделав «Ордабасы» (68 очков) досрочным чемпионом. Для «Актобе» (46 очков) эта потеря баллов тоже стала фатальной: команда отстает от четвертой строчки на пять очков и официально лишилась шансов на еврокубки на следующий сезон.

Бронзовые награды фактически забронировала «Астана» (53 очка), неожиданно сыгравшая по нулям с замыкаю­щим таблицу кызылординским «Кайсаром» (0:0). Четвертую еврокубковую позицию удерживает кокшетауский
«Окжетпес» (51 балл), разгромивший актауский «Каспий» – 3:0. В восточном дерби усть-каменогорский «Алтай» и «Елимай» из Семея разошлись боевой ничьей – 2:2. Петропавловский «Кызылжар» одолел жезказганский «Улытау» (1:0), а талдыкорганский «Жетысу» сыграл вничью с костанайским «Тоболом» – 1:1.

После определения чемпиона вся интрига заключительного, 30-го тура сместилась на самое дно таблицы, где развернулась битва за выживание. Пятикратный чемпион страны павлодарский «Иртыш» сотворил невероятный камбэк в Атырау, победив местный одноименный клуб со счетом 3:2. Перед финишем сразу пять клубов балансируют на грани вылета: у «Иртыша» – 29 очков, у «Алтая» и «Атырау» – по 27, у «Жетысу» – 26, а у «Кайсара» – 25. Кто покинет элиту, решится в ближайшее воскресенье.

#Спорт #футбол #Ордабасы

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