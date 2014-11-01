"Ордабасы" обеспечил себе участие в следующем розыгрыше ЛЕ
В предпоследнем, 31-м, туре казахстанской Премьер-Лиги "Ордабасы" в Шымкенте обыграл карагандинский "Шахтер", сообщает Vesti.kz.
Хозяева поля обеспечили себе преимущество уже в первые полчаса матча. Счет открыл Азат Нургалиев, который мощно пробил в касание, оставшись в одиночестве перед воротами. Закрепил преимущество Артем Касьянов. Полузащитник подхватил мяч в центре поля и ворвался с ним в штрафную, пробив в ближний верхний угол. Стас Покатилов спасти команду не сумел – 2:0.
Под занавес первого тайма гости сократили разницу в счете. После провала в центре обороны и нескольких обостряющих передач игроков "Шахтера" Роман Муртазаев забил свой 2-й гол в сезоне. Правда, в середине 2-й половины встречи "Ордабасы" снова забил.
После углового удара Дауренбек Тажимбетов воспользовался ошибкой голкипера вернул разницу в 2 мяча – 3:1. Похожий гол забил и "горняк" Михаил Габышев: после флангового прострела Улана Конысбаева во вратарской зоне возникла неразбериха, которой воспользовался защитник "Шахтера" – 3:2. До финального свистка счет не изменился.
После этой победы "Ордабасы" закрепился на 4-м месте, которое обеспечит участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Другой из соискателей этой позиции, "Кайсар" из Кызылорды, свой матч проводит в Астане, и букмекеры сомневаются в успехе подопечных Дмитрия Огая в столице.
Матч "Астаны" и "Кайсара", а также встреча "Актобе" и "Кайрата" начнутся в 18:00.