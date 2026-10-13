«Ордабасы» укрепил лидерство

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Матчи 28-го тура Казахстанской Премьер-лиги по футболу обострили борьбу на обоих полюсах турнирной таблицы. Так, шымкентский «Ордабасы» увеличил преимущество над ближайшим преследователем до четырех очков, алматинский «Кайрат» добился трудной победы, а столичная «Астана» потерпела чувствительное поражение в Костанае. При этом на финише сезона цена каждой потерянной возможности становится все выше.

фото ФК «Ордабасы»

Главным героем тура стал норвежский нападающий «Ордабасы» Бьорн Йонсен, оформивший хет-трик в гостевом матче против кызылординского «Кайсара». Скандинав реализовал пенальти и дважды отличился с игры. Еще один гол забил ганский полузащитник Давид Абагна, а хозяева ответили мячом бразильского защитника Клайдера Маседо – 4:1. Набрав 64 очка, шымкентцы укрепили лидерство.

«Кайрату» победа далась значительно труднее. Алматинцы долго не могли преодолеть оборону талдыкорганского «Жетысу», ворота которого защищал молдавский голкипер Степан Секач. Лишь на 87-й минуте испанский форвард Марк Гуаль точным ударом из-за пределов штрафной принес хозяевам три очка – 1:0. Подопечные Рафаэля Уразбахтина набрали 60 очков и продолжают погоню за лидером. Потеря очков в этой встрече мог­ла заметно увеличить отставание алматинцев.

А вот «Астана» уступила в гостях костанайскому «Тоболу» – 1:2. Счет открыл марокканский полузащитник костанайцев Мохамед Амин Талал, после перерыва хорватский защитник столичных Карло Бартолец восстановил равновесие. Однако решающий удар нанес белорусский форвард хозяев Виталий Лисакович. Астанчане остались третьими с 48 очками и матчем в запасе.

Важную выездную победу одержал «Актобе», переигравший «Елимай» из Семея со счетом 3:1. У гостей отличились Темирлан Ерланов, английский вингер Олувасейи Оджо и Артур Шушеначев. Единственный мяч хозяев оказался автоголом Багдата Каирова.

Жезказганский «Улытау» дома довольно неожиданно взял верх над кокшетауским «Окжетпесом» – одним из лидеров первенства – обыграв его со счетом 2:0. Голами отметились камерунский полузащитник Артур Бугнон и Бакдаулет Зульфикаров. В это же время настоящий триллер развернулся в Актау, где «Каспий» обыграл гостивший у него устькаменогорский «Алтай» – 2:1. Гости вели после гола Абылайхана Назимханова, однако на 72-й минуте автор забитого мяча был удален. Максат Тайкенов восстановил равенство, а на 92-й минуте белорусский хавбек Владислав Климович принес хозяевам победу.

В столице «Женис» уступил «Атырау» – 1:2. Сербский нападающий гостей Джордже Максимович оформил дубль, дважды отличившись ударами головой. У хозяев забил хорватский форвард Андрия Филипович. А в Павлодаре петропавловский «Кызылжар» всухую обыграл местный «Иртыш» – 2:0. Айбол Абикен воспользовался ошибкой вратаря Мираса Рихарда, а албанский полузащитник Лиридон Латифи реализовал пенальти.

На финише чемпионата «Ордабасы» сохраняет преимущество над «Кайратом», но золотая гонка еще не завершена. Пока шымкентцы могут позволить себе чуть больше, чем преследователи, однако очередная осечка способна вновь обострить интригу. Не менее важны оставшиеся матчи для команд, решающих задачи в других частях таблицы.

#Спорт #футбол #Ордабасы

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