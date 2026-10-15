«Ордабасы» все ближе к чемпионскому титулу

В Актобе встреча местного одно­именного клуба и «Ордабасы» с первых минут держала в напряжении до отказа забитый стадион на 12 400 зрителей (не зря здесь начали строительство нового 35-тысячника).

Хозяева открыли счет в середине первого тайма: форвард сборной Нигера Даниэль Соса замкнул расчетливый прострел украинца Дмитрия Топалова – 1:0. Шымкент­цы проя­вили чемпионский характер, и после перерыва бразилец Леонардо Натель филигранным ударом со штрафного восстановил равновесие, а вскоре капитан Сергей Малый вывел свою команду вперед – 2:1. Кульминация наступила за четверть часа до финального свистка: Соса вновь отправил мяч в сетку, однако арбитр Антон Кучма отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой. Эпизод оставил вопросы: трансляция не предложила исчерпываю­щего повтора, а сам рефери к экрану VAR обращаться не стал. Буквально в следующей атаке французский легионер «Ордабасы» Тидиан Кейта закрепил победу гостей – 3:1.

Шымкентцы набрали 67 очков и уже в следующем домашнем поединке против столичного «Жениса» могут оформить свой второй чемпионский титул. Первый они завоевали в 2023 году.

Впрочем, «Кайрат» не собирается уступать сопернику чемпионскую корону без борьбы. В Алматы «желто-черные» катком прошлись по павлодарскому «Иртышу» – 5:0. Главным героем разгрома пятикратных чемпионов страны стал испанец Марк Гуаль, оформивший хет-трик. Еще по мячу добавили бразилец Эдмилсон и Азамат Туякбаев. В активе алматинцев – 63 очка.

В остальных встречах тура зафиксированы следующие результаты. В столице «Астана» принимала актауский «Каспий», игра завершилась вничью – 2:2. Костанайский «Тобол» обыграл «Женис» (4:2); талдыкорганский «Жетысу» вырвал победу у кызылординского «Кайсара» (2:1); кокшетауский «Окжетпес» взял верх над петропавловским «Кызылжаром» (1:0); «Елимай» из Семея оказался сильнее жезказганского «Улытау» (2:1); усть-каменогорский «Алтай» сыграл вничью с «Атырау» – 1:1.