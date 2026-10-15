«Ордабасы» все ближе к чемпионскому титулу

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Перенесенный 23-й тур Премьер-лиги по футболу оказался довольно богатым на события.

фото ФК «Ордабасы»

В Актобе встреча местного одно­именного клуба и «Ордабасы» с первых минут держала в напряжении до отказа забитый стадион на 12 400 зрителей (не зря здесь начали строительство нового 35-тысячника).

Хозяева открыли счет в середине первого тайма: форвард сборной Нигера Даниэль Соса замкнул расчетливый прострел украинца Дмитрия Топалова – 1:0. Шымкент­цы проя­вили чемпионский характер, и после перерыва бразилец Леонардо Натель филигранным ударом со штрафного восстановил равновесие, а вскоре капитан Сергей Малый вывел свою команду вперед – 2:1. Кульминация наступила за четверть часа до финального свистка: Соса вновь отправил мяч в сетку, однако арбитр Антон Кучма отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой. Эпизод оставил вопросы: трансляция не предложила исчерпываю­щего повтора, а сам рефери к экрану VAR обращаться не стал. Буквально в следующей атаке французский легионер «Ордабасы» Тидиан Кейта закрепил победу гостей – 3:1.

Шымкентцы набрали 67 очков и уже в следующем домашнем поединке против столичного «Жениса» могут оформить свой второй чемпионский титул. Первый они завоевали в 2023 году.

Впрочем, «Кайрат» не собирается уступать сопернику чемпионскую корону без борьбы. В Алматы «желто-черные» катком прошлись по павлодарскому «Иртышу» – 5:0. Главным героем разгрома пятикратных чемпионов страны стал испанец Марк Гуаль, оформивший хет-трик. Еще по мячу добавили бразилец Эдмилсон и Азамат Туякбаев. В активе алматинцев – 63 очка.

В остальных встречах тура зафиксированы следующие результаты. В столице «Астана» принимала актауский «Каспий», игра завершилась вничью – 2:2. Костанайский «Тобол» обыграл «Женис» (4:2); талдыкорганский «Жетысу» вырвал победу у кызылординского «Кайсара» (2:1); кокшетауский «Окжетпес» взял верх над петропавловским «Кызылжаром» (1:0); «Елимай» из Семея оказался сильнее жезказганского «Улытау» (2:1); усть-каменогорский «Алтай» сыграл вничью с «Атырау» – 1:1.

#Спорт #футбол #Ордабасы

Популярное

Все
Вода пришла
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве
Ядерная медицина спасает жизни
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Более 4 тыс. км дорог ремонтируют в Казахстане
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Стала известна дата выборов депутатов маслихатов
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Гвардейцы подвели итоги
Требуется комплексный подход
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Развитие по всем направлениям
Ставка на передовые технологии
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент объявил в стране общенациональный траур
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане

Читайте также

Как «Кайрат» увез ничью из Риги
«Ордабасы» укрепил лидерство
Октябрьский душ на «Астана Арена»
«Буду скучать»: Месси сделал заявление перед последним матч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]