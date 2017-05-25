​Орден «Достық» – патриарху

Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Предстоятель Русской православной церкви награжден орденом «Достық» I степени « за плодотворную работу по развитию казахстанско-российских отношений и заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России».

Вчера в храме Христа Спасителя Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов вручил эту высокую награду Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Имангали Тасмагамбетов сказал, что для него большая честь вручить награду в день тезо­именитства патриарха от имени Республики Казахстан и лично Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева.

– В этом – глубокое признание Вашей неустанной подвижничес­кой деятельности во благо мира и согласия и укрепления дружеских отношений между народами наших стран, – подчеркнул дипломат. – В Казахстане наряду с исламом православие как одна из ведущих конфессий занимает особое место в общественной жизни. Русская православная церковь в нашем государстве ведет очень важную созидательную деятельность», – отметил посол.

В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил Президента Казах­стана Н. А. Назарбаева за высокую награду и пожелал всем казахстанцам мира и процветания.