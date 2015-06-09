Орден за заслуги Свежий выпуск 418

Согласно тексту указа, этой высокой наградой отмечаются большие заслуги казахстанского Лидера в развитии многопланового российско-казах­станского сотрудничества, активный вклад в двустороннее взаимодействие по продвижению евразийских интеграционных процессов.

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей (с определенными изменениями) в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Так, история его началась с учреждения его в 1725 году императрицей Екатериной I, однако после революции 1917 года он был упразднен вместе с другими царскими орденами. В 1942 году орден был «возрожден» (как военная награда для командного состава Красной армии) и после распада СССР был сохранен в государственной наградной системе Российской Федерации.

Сегодня орденом Александра Нев­ского награждаются как российские, так и иностранные граждане. Видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств могут быть представлены к ордену за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.