​Оренбургские офтальмологи – в Актобе

Соглашение предусматривает обмен знаниями и опытом между специалистами Центра амбулаторной офтальмологии и микрохирургии глаза Актобе и оренбургского филиала офтальмологической клиники. Отметим, что актюбинский центр был открыт в прошлом году на базе поликлиники № 3. Он оснащен современным оборудованием и представлен глаукомным кабинетом, кабинетами аппаратной диагностики, коррекции зрения у детей, операционным блоком и стационарными койками для дневного пребывания. На базе данного цент­ра специалисты оренбургской клиники провели мастер-класс живой хирургии, а также консультационный прием пациентов с особо сложной офтальмологией.

Как отметил директор клиники, профессор Александр Чупров, офтальмологи из Оренбуржья готовы оказывать методическую поддержку на регулярной основе, проводить семинары, обмен опытом, мастер-классы. В текущем году в Актобе начато строительство глазной клиники, и местные власти выразили заинтересованность в плодотворном сотрудничестве и в рамках данного проекта.