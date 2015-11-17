"Оренбуржье-2015": на основе добрососедства Жубаныш БАЙГУРИНОВ

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Самая большая протяженность границы у актюбинцев с Оренбуржьем. Этим и объясняется высокая планка взаимоотношений. Стороны активно инвестируют средства в крупные проекты по обе стороны границы. К примеру, успешно сотрудничает с актюбинскими партнерами предприятие «Газпромдобыча» Оренбурга, другие крупные компании. В свою очередь актюбинцы поставляют россиянам хромовую руду, кварцит, различное оборудование, сельхозпродукцию.



Традиционно в обстановке дружбы проходят встречи руководителей двух приграничных регионов. Немалый вклад в расширение связей и укрепление контактов вносит ежегодная казахстанскo-российская промышленная выставка «Европа – Азия. Сотрудничество без границ». Она дает возможность знакомиться с лучшими образцами продукции, товаров и услуг, расширять деловые и торговые отношения между предприятиями. Более того, в текущем месяце в Актобе намечено проведение крупного инвестфорума с приглашением оренбургских и других российских коллег.



Еще одним важным шагом в деле укрепления взаимосвязей стал V Евразийский экономический форум, прошедший в Оренбурге под названием «Оренбуржье-2015». В мероприятии приняли участие делегации из самых разных регионов Казахстана, а также России, Беларуси, Таджикистана и Армении. Общее число участников составило 1,5 тыс. человек. Делегацию от актюбинского региона возглавил аким области Бердыбек Сапарбаев.



В ходе мероприятия состоялись различные встречи с руководителями областей, представителями бизнес-сообщества из стран ЕАЭС. Несколько десятков товаропроизводителей Актобе привезли на оренбургскую выставку лучшие образцы своей продукции. Среди них такие крупные компании, как ТОО «Экотон», «Стройдеталь», «Дастан» и другие. На выставке были представлены различные отрасли экономики региона: машиностроение, нефтегазовая промышленность, энерго- и ресурсосбережение, стройиндустрия, спецтехника, туризм…



Многие актюбинские предприятия имеют тесные контакты с Оренбуржьем. Так, ТОО «Экотон-Батыс» год назад открыло здесь свое представительство, что сразу же повлияло на расширение круга потребителей. До этого в приграничном регионе закупали товар у казахстанского завода мелкими партиями, да и то в частном порядке. Теперь экспортные поставки пошли вверх. Оно и понятно, газобетонные изделия ТОО отличаются высоким качеством. То же самое можно сказать и о продукции ряда других отечественных предприятий. Поэтому к ним был прикован немалый интерес у посетителей выставки, потенциальных партнеров.



В рамках форума состоялось пленарное заседание на тему «Россия и страны ЕАЭС: от политики интеграции к проектам развития». Выступая на нем, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев рассказал об экономическом сотрудничестве между приграничными областями, отметив, что РФ является крупнейшим торговым партнером, на долю которой приходится 17% всего внешнеторгового оборота Актюбинской области.



За восемь месяцев текущего года объем взаимной торговли составил 573 млн долларов. На сегодня в Актюбинской области из более 700 совместных предприятий – около 300 с участием российского капитала. То есть фактически каж­дое третье.



В области созданы условия для благоприятного инвестиционного климата. Как подтверждение – функционирует более 1 200 промышленных предприятий, построена Индустриальная зона «Актобе» площадью 200 га, где для инвесторов готовы предоставить в пользование на бесплатной основе всю необходимую инфраструктуру с земельным участком для реализации как крупных, так и средних высокотехнологичных проектов. По принципу «одного окна» создан Центр обслуживания инвесторов.



Также аким области отметил, что в регионе реализованы совместные проекты по добыче и переработке медной и медно-цинковой руды, производству химреагентов для нефтегазодобывающих предприятий, поставке хромовых солей… Большие транспортные возможности открывает между двумя соседними приграничными областями строительство международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай.



Глава региона ознакомил участников форума с развитием в области агропромышленного комплекса, других базовых секторов экономики, обратил внимание на снижение барьеров, упрощение процедур контроля на пограничных пунктах.



В ходе встречи губернатор Оренбургской области Юрий Берг особо остановился на давних, дружественных связях двух регионов, отметив безусловную выгоду от такой интеграции.



Участники форума подтвердили готовность и дальше укреплять взаимоотношения. Стороны обменялись мнениями, поделились опытом ведения совместной работы, бизнеса, коснулись перспектив и возможностей в экономическом, научно-техническом, культурном развитии. Был подписан ряд соглашений.



