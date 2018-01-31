​Орган заботы

Если вдаваться в историю, попечительские советы существовали еще в дореволюционном Казах­стане, как правило, в элитных учебных заведениях, выполняя роль связующего звена между учреждением образования и обществом. Они не только привлекали материальные и финансовые ресурсы, но и планировали, контро­лировали средства гимназии, вели хозяйственную деятельность, занимались социальными вопросами, то есть поддерживали учащихся из бедных слоев, освобождая их от уплаты, находили благотворителей, способных выплачивать им стипендии или единовременную помощь. А еще вникали в проблемы формирования учебных прог­рамм: решали вопросы введения новых предметов, увеличения или уменьшения количества учебной нагрузки.

Ныне попечительские советы призваны обеспечить прозрачность деятельности образовательных организаций, наладить контроль за соблюдением прав учащихся, они могут вносить предложения по редактированию уставов школ, рекомендовать нап­равления развития и сообщать о выявленных недостатках, участвовать в распределении средств, поступающих в рамках благотворительной помощи, заслушивать отчеты руководителей организаций. Иначе говоря, полномочия у советов довольно широкие, и вот как видят их предназначение в Министерстве образования и науки.

– Еще одно направление работы – дальнейшее формирование и укрепление попечительских советов школ с передачей им более широкого спектра полномочий, а в будущем – вплоть до согласования назначения директоров школ, – отметил на августовской конференции 2017 года министр образования и науки Ерлан Сагадиев. – Иногда складывается мнение, что советы – это орган для спонсорства. Это неверно. Попечительские советы в будущем будут одним из важнейших органов организации внутренней жизни школы, контроля за тем, что в ней происходит.

На кого же возлагаются такие, прямо скажем, нешуточные функ­ции? Членами попечительских советов могут быть депутаты маслихатов, государственных органов, прокуратуры и суда, представители работодателей, социальных партнеров и некоммерческих организаций, благо­творители, и разумеется, родители учащихся. Нужно добавить, что количество членов, представляю­щих госорганы, не должно превышать 3 человек, и они не могут быть избраны председателями, а работники учебной организации и вовсе не имеют права входить в состав совета.

Чтобы понять, как работает попечительский совет, мы отправились в одно из столичных учебных заведений – среднюю школу № 37 им. С. Мауленова.

– Я практически целыми днями в школе – двое из четверых моих детей учатся в начальных классах, поэтому в курсе всех событий, – говорит председатель попечительского совета СШ № 37 Анжела Шокуманова. – Совет видит свою задачу в том, чтобы сделать более комфортной среду в школе, помочь ее администрации в решении вопросов организационного характера, в воспитательной работе. Кураторы по параллелям всегда со мной на связи, кроме того, у нас действует свой чат, незаменимый в распространении необходимой для родительской общественнос­ти информации. И двери моего кабинета всегда открыты для родителей, школьников.

У попечительского совета дел хватает. Нужно было перед Новым годом вручить подарки детям, обучающимся на дому, – совет отреагировал, устроить новогодний праздник в школе – тоже с готовностью отозвались, заручившись поддержкой активных родителей. Одна из мам, например, договорившись с военной частью, организовала для учащихся экскурсии на военно-патриотическую тему, настроила школьную хоккейную команду на товарищеский матч с командой сверстников из другой школы и даже ведет бесплатно кружок по рукоделию.

Если есть проблемы с успеваемостью, члены совета спешат на помощь, посещая уроки, беседуя с родителями учеников. Поступает сигнал по качеству, разнообразию школьного питания – устраивается рейд в столовую. Вот недавно обсуждался вопрос введения платных образовательных услуг – дополнительных кружков и секций, с тем чтобы дети не выезжали в другие районы, особенно в студеные зимние дни, а занимались любимым делом в школе.

В учебном заведении всерьез занимаются вопросами школьного самоуправления. И в этом деле неоценима помощь члена попечительского совета, директора Научно-внедренчес­кого центра «Образовательный технопарк», кандидата педагогических наук Федора Вассермана.

– Мы по городу ведем очень большую работу, внедряя в 19 школах и 6 колледжах проект по школьному самоуправлению, – рассказывает Федор Яковлевич, который, к слову, автор технологии по управлению качеством в общеобразовательной школе. – Наша главная задача заключается в том, чтобы передать часть власти в школе детям, научить их принимать самостоятельные решения в трудных ситуациях, отвечать за ряд сложных функций в школе. То есть дети должны перестать быть пассивными участниками учебного процесса, принимая активное участие в решении таких вопросов, как успеваемость, дисциплина, творчество, ведь важно понимать, что если сегодня дети научатся самоуправлению в школе, то завтра как самодостаточные личности смогут управлять районом, городом. Это и есть та самая функциональная грамотность, о которой в последнее время так много говорят.

С темой самоуправления тесно связана проблема профилактики правонарушений среди детей. По инициативе столичной прокуратуры и при поддержке акимата города реализуется проект «Модернизация профилактики подростковой преступности», и Федор Яковлевич, один из его вдохновителей и участников, считает, что наделяя школьников высоким доверием и ответственностью за порученное дело, взрослые получают прекрасный эффект, даже отъявленные хулиганы становятся примерными учащимися.

Сейчас в школе высокий уровень дисциплины и порядка. А помог его наладить в том числе 6-классник Андамас. На учете он состоял с 3-го класса – кулаки распускал повсюду. Но теперь он – заместитель школьного министра внутренних дел, отвечает за работу школьных постов. Его неуемная энергия, найдя применение, поменяла отрицательный эффект на положительный. И такие метаморфозы происходят со многими ребятами, чей потенциал сумели разглядеть и направить в нужное русло. Про Андамаса, кстати, в день нашего посещения записывали фильм, который прокрутят по интернет-каналу в новой рубрике «Беседы для взрослых».

– Мне легче стало работать, ведь попечительский совет – свое­го рода глас и око родителей, – приз­нается директор 37-й школы Алмагуль Сегизбай. – Сотворчество, содружество, поддержка школы в организации учебно-воспитательного процесса – это то, что дает деятельность совета. Я подот­четна ему, недавно рассказывала о результатах работы за полгода, делилась планами и нашла поддержку в лице членов совета, родителей. Дело, поймите, не только и не столько в деньгах, а в желании вместе делать школу более открытой, комфортной, более значимой в жизни учащихся, их родителей и всего общества.

Конечно, впереди масса дел, инициатив, которые еще только зарождаются. Школа делает шаг нам навстречу. Давайте и мы сделаем то же: будем смелее входить в кабинет директора, активнее выступать на родительских собраниях, вникать в образовательные реформы, а не бросаться на них с саблей наголо, протягивать руку поддержки в добрых начинаниях. На 11–12 лет школа становится вторым домом для наших мальчишек и девчонок, и в нем должны царить взаимопонимание, радость творческого поиска в мире знаний и навыков.