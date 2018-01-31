Орган заботы
Марина Пархоменко
Если вдаваться в историю, попечительские советы существовали еще в дореволюционном Казахстане, как правило, в элитных учебных заведениях, выполняя роль связующего звена между учреждением образования и обществом. Они не только привлекали материальные и финансовые ресурсы, но и планировали, контролировали средства гимназии, вели хозяйственную деятельность, занимались социальными вопросами, то есть поддерживали учащихся из бедных слоев, освобождая их от уплаты, находили благотворителей, способных выплачивать им стипендии или единовременную помощь. А еще вникали в проблемы формирования учебных программ: решали вопросы введения новых предметов, увеличения или уменьшения количества учебной нагрузки.