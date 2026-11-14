Органические завтраки с акмолинских полей

Новое направление глубокой переработки зерна начали в этом году на базе Науч­но-производственного центра зернового хозяйства им. А. И. Бараева, расположенного в Шортандинском районе. В его стенах заработал цех по производству органической продукции – цельнозерновых каш и сухих завтраков. Это первая ласточка переработки, открытая научно-исследовательскими организациями Казахстана.

Фото: акимат Акмолинской области

Запуск цеха стал очередным шагом в развитии органического производства и внедрении инновационных решений в аграрном секторе. Сырьем для нового цеха является собранный на полях центра урожай, который и превращают в готовую продукцию.

Для производства используют зерно, выращенное без химических обработок, синтетических пестицидов и минеральных удобрений. Это означает, что ученые хотят не только развивать органическое земледелие, но и показать, что казахстанское зерно может стать основой для качественных отечественных продуктов, востребованных покупателями.

Ежедневно в новом цехе выпус­кают до 400–500 кг готовой продукции. Таким образом, научные разработки получают практическое применение, а выращенное зерно становится продуктом с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время руководство центра ведет переговоры с потенциальными инвесторами и парт­нерами. В планах – освоение рес­публиканского рынка и выход на зарубежные площадки.

Как сообщается на сайте предприятия, еще в августе 2025 года НПЦЗХ им. А. И. Бараева получил подтверждение соответствия требованиям органического производства по регламенту (ЕС) 2018⁄848. Сертификат выдан европейским органом сертификации SIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs» (STC).

Подтвержден органический статус зерновых, бобовых и дикорастущих растений с грибами, собираемыми в контролируемых зонах.

НПЦЗХ им. А. И. Бараева является первым и единственным в Казахстане производителем органических семян зерновых культур. Выданный сертификат признается в 43 странах мира.