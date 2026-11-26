В столице осудили организатора финпирамиды и его пособников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным суда, в период с июня 2024 года по февраль 2025-го года, в Казахстане работал ПК Buyers Union.

Вкладчикам предлагали приобрести жилье и автомобили без процентов. Под этим предлогом принимались деньги, в результате чего 44 гражданам причинен материальный ущерб на сумму более 111 млн теңге.

Все подсудимые были осуждены в феврале этого года. С учетом частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущим приговорам им окончательно назначено наказание: организатор осужден к 7,5 годам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан и инвестиций сроком на 8 лет.

Остальным дали 5,5 - 6,5 лет лишения свободы.

Кроме того, с осужденных взыскано в пользу 44 потерпевших более 111 млн тенге в счет возмещения ущерба, а также 700 тысяч тенге представительских расходов.

Приговор суда не вступил в законную силу.