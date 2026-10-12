Организатора алматинской ОПГ по производству мефедрона доставили из России

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура РК экстрадировала из РФ гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом психотропных веществ, сообщает Kazpravda.kz

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый создал и руководил организованной преступной группой, занимавшейся производством и сбытом мефедрона на территории Алматы и других регионов Казахстана.

С 2021 года он вовлекал в преступную деятельность нуждавшихся в деньгах. Участники выполняли различные функции по изготовлению, перевозке, фасовке и распространению психотропных веществ, а их действия дистанционно координировались через мессенджер Telegram.

В 2024 году по указанию организатора в Алматы были оборудованы несколько нарколабораторий. В одной из них в процессе изготовления психотропных веществ двое участников получили тяжелое химическое отравление и скончались. Несмотря на это, преступная деятельность была продолжена с привлечением новых исполнителей.

19 сентября 2024 года деятельность одной из лабораторий была пресечена сотрудниками полиции. В ходе обысков обнаружены свыше 24 кг химических веществ, оборудование, средства защиты и готовая продукция.

В июле 2025 года подозреваемый задержан на территории Российской Федерации и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на Родину.

«В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.

Напомним, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Карагандинской области при взаимодействии с ДКНБ и прокуратурой области пресекли деятельность крупной нарколаборатории по производству мефедрона.