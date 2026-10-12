Организатора алматинской ОПГ по производству мефедрона доставили из России

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

В ходе обысков обнаружены свыше 24 кг химических веществ, оборудование, средства защиты и готовая продукция

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура РК экстрадировала из РФ гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию преступной группы, занимавшейся незаконным производством и сбытом психотропных веществ, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый создал и руководил организованной преступной группой, занимавшейся производством и сбытом мефедрона на территории Алматы и других регионов Казахстана.

С 2021 года он вовлекал в преступную деятельность нуждавшихся в деньгах. Участники выполняли различные функции по изготовлению, перевозке, фасовке и распространению психотропных веществ, а их действия дистанционно координировались через мессенджер Telegram.

В 2024 году по указанию организатора в Алматы были оборудованы несколько нарколабораторий. В одной из них в процессе изготовления психотропных веществ двое участников получили тяжелое химическое отравление и скончались. Несмотря на это, преступная деятельность была продолжена с привлечением новых исполнителей.

19 сентября 2024 года деятельность одной из лабораторий была пресечена сотрудниками полиции. В ходе обысков обнаружены свыше 24 кг химических веществ, оборудование, средства защиты и готовая продукция.

В июле 2025 года подозреваемый задержан на территории Российской Федерации и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирован на Родину.

«В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.  

Напомним, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Карагандинской области при взаимодействии с ДКНБ и прокуратурой области пресекли деятельность крупной нарколаборатории по производству мефедрона. 

#ОПГ #экстрадиция #мефедрон #организатор

Популярное

Все
Новые дороги и жилье: ряд объектов открыли в регионах Казахстана за неделю
Алан Курмангалиев завоевал «серебро» на турнире WTT Youth Smash
HBO снимет телевизионный сиквел «Безумно богатых азиатов»
Казахстанский боксер возглавил рейтинг IBF
В Казахстане заметно снизился спрос на уголь к отопительному сезону
Верховный Суд Казахстана возглавит Совет председателей верховных судов стран-участников СНГ
Цифровые права в Конституции снизили уровень киберпреступности в Казахстане на 40%
Организатора алматинской ОПГ по производству мефедрона доставили из России
Токаев провел консультации с премьер-министром и председателем Курултая
Астана на радарах криптоэлиты: столицу сравнили с Дубаем и Сингапуром
Атаки хуситов на Саудовскую Аравию: МИД Казахстана сделал заявление
На 24 млн тенге реализовали актюбинские креаторы продукцию в Астане
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
День учителя отмечают в Казахстане
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
На встрече с Халық Қаһарманы
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Азамат Ескараев возглавил отдел в Администрации Президента
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Токаев назначил заместителя министра обороны
Бектенов провел совещание по развитию атомной промышленности
Распоряжение Главы государства о назначении
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
На Кок-Жайлау сажали ели
Тик и Так переехали в Семей
Казахстан привлек внимание российского культурного сообщества фестивалем AI-фильмов
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Казахстан укрепляет международное сотрудничество по линии И…
Водитель такси спас сбережения пенсионерки в СКО
Почти 10 млрд тенге сэкономили на ремонте двух дорог после …
Жителям области Ұлытау расширили доступ к соцвыплатам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]