Организатора беспредельного кокпара задержали в Алматинской области

Организаторов и участников переросшего в погром кокпара задержали в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Организатором "погрома" оказался 66-летний местный житель. Кокпар был его подарком ко дню рождения племянника.

Сейчас пенсионер и ещё трое участников игр задержаны.

"Задержанные лица привлекаются к ответственности по ст.434 КРК об АП (Мелкое хулиганство) и ст.614 КРКобАП (Создание препятствий для транспортных средств). В настоящее время полиция продолжает розыск остальных участников кокпара, в том числе всадника, повредившего автомашину 34-летнего горожанина", - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Напомним, любители национальной игры состязались прямо на проезжей части в Каскелене. Всадники на лошадях оставили на авто вмятины и царапины.