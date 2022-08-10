Организатора финпирамиды MMK Investment арестовали в Нур-Султане

Столичный департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой MMK Investment, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов, а также привлекая вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента.

Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась «в цифровом виде», без составления договора», – раскрыли подробности в агентстве.

Незаконная деятельность MMK Investment рекламировалась через социальные сети.

«В отношении организатора финансовой пирамиды MMK Investment избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметили в АФМ.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьей 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.