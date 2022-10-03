Организатора и участников финпирамиды с миллиардным ущербом осудили в Астане

В городе Астане осуждены организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

30 сентября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил обвинительный приговор К., С., П. и Б.

Органом уголовного расследования гражданка России К. обвинялась в создании транснациональной организованной группы, в руководстве ею (часть 1 статьи 264 УК РК), а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (часть 3 статьи 217 УК РК).

Казахстанцы С., П., Б. обвинялись в участии в транснациональной организованной группе и создании финпирамиды.

В свою очередь граждане Кабо-Верде, Испании, России в лице К. из-за рубежа в составе транснациональной преступной группы создали финпирамиду Questra World и AGAM и ее структурные подразделения в нашей республике. С марта 2016 по июнь 2017 года они вовлекли к участию в финпирамиде казахстанцев С., П., Б. и других.

«В результате активных действий со стороны организаторов и руководителей транснациональной организованной группы и ее участников в лице казахстанцев С., П., Б. и других лиц структурные подразделения финансовой пирамиды широко распространились в городах Астане, Алматы, Шымкенте, а также во всех областях страны.

В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые в свою очередь, доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства в мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд 153 млн тенге», – рассказали в суде.

По итогам судебного следствия К., С., П., Б. признаны виновными по выдвинутым им обвинениям. Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.

Суд назначил К. 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, являющегося средством совершения преступления. С. получил 8 лет колонии. П. и Б. суд назначил наказания ниже низшего предела (по 5 лет лишения свободы) с учетом признания вины П. и возраста П. и Б., а также состояния здоровья Б.

Все подсудимые лишены на 7 лет права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.