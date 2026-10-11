Организатора концерта Кайрата Нуртаса задержали в Шымкенте

Закон и Порядок

После массовой давки на концерте, в результате которой пострадала 18-летняя девушка, возбуждено уголовное дело 

Фото: скриншот из видео

В Шымкенте задержали организатора концерта Кайрата Нуртаса, во время которого произошла давка. Мужчину 1984 года рождения водворили в изолятор временного содержания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города.

По предварительным данным, на концерт продали значительно больше билетов, чем позволяла вместимость площадки. В результате образовалось массовое скопление людей, создавшее угрозу безопасности зрителей.

Во время давки травмы получила 18-летняя девушка. Пострадавшую доставили в больницу.

По факту нарушения требований безопасности возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, его ход находится на контроле руководства городского департамента полиции.

Напомним, ранее в Сети завирусился фейк о погибших на концерте Кайрата Нуртаса. В полиции эту информацию опровергли. 

#Шымкент #концерт К.Нуртаса

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