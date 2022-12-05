Подозреваемого в организации пирамиды Questra World задержали в Испании

Кроме того, в Чехии задержан один из руководителей группы компаний «АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО».

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала о задержании за рубежом ряда подозреваемых по резонансным делам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, в Испании задержан 35-летний гражданин Российской Федерации, разыскиваемый Департаментом полиции Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой ТОО «Questra Holdings», «Questra World», «Atlantic Global Asset» в составе транснациональной преступной организации.

А в столице Чехии по запросу национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан один из руководителей группы компаний «АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО», разыскиваемый Департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере.

«В настоящее время все фигуранты находится под стражей, решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан», - резюмировала представитель МВД РК.