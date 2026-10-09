Организаторов двух онлайн-казино осудили в Шымкенте

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денег.

Для приема денег и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.

На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн теңге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка.

«По приговору суда двое осуждены к четырем годам лишения свободы. Указанное имущество конфисковано в доход государства», — сообщили в АФМ.

Ранее двоих жителей Костанайской области осудили за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов.