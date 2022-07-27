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Организаторов незаконного игорного бизнеса осудили в Кызылорде

В городе Кызылорде вынесли приговор организаторам незаконного игорного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Дело о незаконной деятельности игорных контор расследовал Департамент АФМ по Кызылординской области.

«Гражданин О.Н. Цой организовал деятельность игорного заведения, проводя азартные игры вне мест, установленных законодательством. Он от имени букмекерской конторы арендовал помещение. Приобрел девять компьютеров и подключил их к сети интернет. Согласно заключению экспертизы, посредством установленных программ дается возможность получить запуск сайтов онлайн-игр. Также он нанимал троих лиц в качестве обслуживающего персонала», – рассказали в ведомстве.

Второй подсудимый К. Наурызбаев арендовал квартиру и поставил специальное игровое оборудование – «электронная рулетка». Нанял четырех человек кассирами и охранниками.

Одному организатору незаконного бизнеса назначен штраф в 200 МРП, второму – 1000 МРП.

Обоим подсудимым установлен месячный срок для уплаты штрафа, в случае уклонения возмещение будет производиться в принудительном порядке.

 

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