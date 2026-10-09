Организаторов незаконной добычи золота на участке Шыбынды осудили в ВКО

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В Усть-Каменогорске к 4 годам лишения свободы осуждены бывший заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» и житель города, организовавший незаконную добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Для этих целей они использовали подконтрольное ТОО «EastGoldStone», имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых.

В ходе следствия изъято 6,7 кг золота и 579 г серебра стоимостью 382 млн тенге.

Преступная деятельность нанесла существенный ущерб окружающей среде. Площадь повреждений земли составила 18,2 га.

Кроме того, в ходе незаконной деятельности уничтожены и повреждены деревья и кустарники.

Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, составила более 300 млн теңге.