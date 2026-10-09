Организаторов незаконной добычи золота на участке Шыбынды осудили в ВКО

Объем драгоценного металла превысил 15 кг
В Усть-Каменогорске к 4 годам лишения свободы осуждены бывший заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» и житель города, организовавший незаконную добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Для этих целей они использовали подконтрольное ТОО «EastGoldStone», имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых.
В ходе следствия изъято 6,7 кг золота и 579 г серебра стоимостью 382 млн тенге.
Преступная деятельность нанесла существенный ущерб окружающей среде. Площадь повреждений земли составила 18,2 га.
Кроме того, в ходе незаконной деятельности уничтожены и повреждены деревья и кустарники.
Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, составила более 300 млн теңге.
«Судом конфисковано имущество стоимостью 372 млн тенге- 4 грузовых автомобиля, 2 экскаватора, 2 погрузчика, гидроход, а также наличные денежные средства в сумме 10 млн теңге и 56 тыс. долларов США. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.