Организатору финпирамиды "GAP" в Шымкенте вынесли приговор

Ранее сообщалось о пресечении деятельности представительств GAP в Костанае, Шымкенте, Актобе и ЗКО.

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Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершил уголовное дело в отношении пирамиды ПК "GAP", сообщает Kazpravda.kz.

"Установлен подозреваемый, который заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тыс. тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тыс.тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы. Однако, вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей", - проинформировали в АФМ.

Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по городу Шымкент, составляет более 77 млн тенге.

Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев, добавили в агентстве.

Ранее сообщалось о пресечении деятельности представительств GAP в Костанае, Шымкенте, Актобе и ЗКО.