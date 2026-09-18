Организатору структурного подразделения финпирамиды CVK вынесли приговор

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Деньги вкладчиков переводились в криптовалюте USDT через платформу OKX на электронные кошельки

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Карагандинской области организатор структурного подразделения финпирамиды «CVK» С.Ш. Каирбаев приговорен к двум годам ограничения свободы с конфискацией, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, участникам проекта предлагалось внести деньги в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс. долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.

При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денег. Деньги вкладчиков переводились в криптовалюте USDT через платформу OKX на электронные кошельки. Оперативными мерами обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс. USDT, что эквивалентно 212 млн тенге.

«По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства. Приговор вступил в законную силу»,  сообщили в АФМ.

Ранее сотрудники Департамента АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции вернули руководителя структурного подразделения The Finiko, находившегося в международном розыске с 2022 года. 

 

#суд #приговор #финпирамида #организатор

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