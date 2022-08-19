Организаторы финпирамиды Qnet разместили на депозитах преступный доход в 8,5 млн тенге

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как рассказали в агентстве, схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивном счету карты путешественника.

«Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях. При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые экарды. Их можно было использовать при покупке карты путешественника», – раскрыли детали мошеннической схемы в АФМ.

Часть преступного дохода в 8,5 млн тенге организаторы разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту, добавили в ведомстве.

Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.