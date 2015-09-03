Организаторы рассказали о концерте в честь юбилея Казахского ханства

Культура
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Меруерт Нургазинова
11 сентября в Астане в Ледовом комплексе "Барыс" пройдет театрализованный концерт "Мәңгілік Ел". Директор департамента культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Актоты Райымкулова в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал, что будет представлено на торжественном мероприятии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Утром 11 сентября пройдет торжественное собрание, посвященное 550-летию Казахского ханства с участием Главы государства. Его посетят также главы зарубежных стран, представители международного сообщества, отечественные зарубежные СМИ. Собрание пройдет в 11 часов", – уточнила Актоты Райымкулова.

Она добавила, что уже после обеда в 15.00 в Назарбаев Университете пройдет Международная научно-практическая конференция. Свыше тысячи зарубежных и казахстанских ученых, международных экспертов, представителей политических партий, бизнес-сообщества из ведущих стран станут участниками грандиозного форума.

А заключительной частью праздника станет представление в Ледовом Дворце Барыс в 19.00.

"Мы хотели бы показать все богатство нашей культуры, историю нашего народа, Казахского ханства. Представление начнется с театральной демонстрации эпохи саков, сарматов, покажем наше государство через эпохи Шелкового пути, Чингисхана. Постараемся охватить всю историю. За полтора часа сделать это непросто, более 2,5 тысячи  человек работают над этим представлением", – подчеркнула искусствовед.

Праздничное представление будет состоять из семи глав, которые представят публике трехтысячелетнюю историю и современный облик казахского народа. Артисты исполнят кюи и песни-сказания, а также покажут всю красоту национальной хореографии.

В этот же день праздничные мероприятия будут проходить в Таразе. 

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