Организацией похорон Батырхана Шукенова займется Минкультуры РК

Общество
Айнур Курамысова
В Министерстве культуры и спорта создали рабочую комиссию по организации похорон певца и музыканта Батырхана Шукенова. Об этом сообщил министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vlast.kz.

"Мы сейчас в Министерстве культуры уже создали комиссию, к сожалению, по похоронам великолепного музыканта. Мы обязаны заниматься этим вопросом, во-первых, как государственный орган. Во-вторых, я –  его близкий друг. Для меня это гражданский долг", – сказал Мухамедиулы.

Глава Минкультуры отметил, что похороны певца пройдут в Алматы, и сам он будет на них присутствовать.
"Мы в жизни очень близко общались, и для нас это очень огромная утрата. Он горел своим творчеством. Каждое свое выступление в проекте "Один в один" он отправлял мне на телефон, делился своей радостью. Мне кажется, вот это переполненное чувство в творчестве, к сожалению, дало... Огромная потеря для нас. Конечно, он останется в памяти как великолепный музыкант и хороший друг", – отметил министр.

Напомним, сегодня на 53 году жизни в Москве скончался Батырхан Шукенов.

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