Организацию визита Президента Украины в Астану обсудили Назарбаев и Порошенко
Президенты Казахстана и Украины Нурсултан Назарбаев и Петр Порошенко обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе организацию визита Президента Украины в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе ранее состоявшегося телефонного разговора Президент Украины поблагодарил Нурсултана Назарбаева за личное участие и весомый вклад в продвижение процесса мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, попросив и в дальнейшем прилагать усилия в этом направлении.